بعد نهاية حقبة ميسي ورونالدو.. مَنْ سيفوز بالكرة الذهبية لعام 2024؟

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مرّ العمر سريعًا جدًا على عشاق كرة القدم، وأتت اللحظة الحاسمة التي لطالما أرعبت جمهور المستديرة: لائحة الكرة الذهبية لا يوجد فيها اسما ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، لأول مرّة منذ 21 عامًا.وتواجد "صاروخ ماديرا" (39 عامًا) و"البرغوث" الأرجنتيني (37 عامًا)، طيلة عقدين من الزمن، في قوائم ترشيحات الكرة الذهبية، حيث فاز بها رونالدو 5 مرّات مقابل 8 لميسي، لكن يبدو أن الحقبة التاريخية التنافسية بينهما قد ولّت أيامها، وانتهت عمليًا.هذه النهاية، هي نهاية لحقبة كانت من أجمل الحقبات في تاريخ اللعبة. فمع كريستيانو وميسي، تعلّق جيل كامل بهذه اللعبة، كبر معها، وربما زرف الدموع لأجلها.ولكن في الحقيقة ولو كانت مرّة، ميسي ورونالدو لم يستحقا الترشح للكرة الذهبية لعام 2024 على الرغم من استمرارهما في الملاعب، خصوصاً بعد ابتعادهما عن ملاعب أوروبا، فالأول انتقل لـ "إنتر ميامي" الأميركي، والثاني إلى "النصر السعودي". مما يؤشر أن عصراً جديداً في عالم "الساحرة المستديرة" قد بدأ، فالأفضل لا يغدو الأفضل كل يوم مهما حافظ على استمراريته وتألقه، إذ لابد أن يأتي اليوم الذي يترجل الفارس عن فرسه ويمنح الراية لشخص آخر.مَن ضمت القائمة التي غاب عنها ميسي ورونالدو؟حان دور المواهب الشابة. وقد ضمت القائمة التي أعلنت عنها "فرانس فوتبول" 30 لاعبًا مرشحًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن عام 2024، أبرزهم من منتخب إسبانيا المتوج بلقب كأس أمم أوروبا 2024 مثل رودري وداني أولمو ولامين يامال الشاب الموهوب، فضلا عن الفرنسي كيليان مبابي والإنكليزي جود بيلنغهام والبرازيلي فينيسيوس جونيور لاعبي "ريال مدريد"، والنرويجي إيرلينغ هالاند بطل البريميرليغ مع "مانشستر سيتي".الصراع هنا سيكون شديدًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2024 بين 30 مرشحًا، قبل تقليص القائمة في وقت لاحق، حيث حضرت بعض الأسماء التي تعودت على حجز أماكانها في الأعوام القليلة الماضية، لنيل الجائزة التي حققها ميسي في النسخة الماضية، فيما سجلت أسماء أخرى حضورها لأول مرة، مثل يامال نجم "برشلونة" الواعد، أصغر لاعب في التاريخ رسمياً، يجري ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية، وللفوز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب.ولا بد من الإشارة إلى هذا اللاعب عند الحديث عن الجيل المتألق الجديد. فالشاب الإسباني هو معجزة حقًا، فلم يتجاوز عمره بعد السابعة عشرة عامًا، وقدم مستويات مبهرة ساعد منتخب إسبانيا على الفوز ببطولة الأمم الأوروبية الماضية، يورو 2024 بألمانيا. وخلال موسم 2023/ 2024، خاض يامال 65 مباراة في مختلف الاستحقاقات، وسجل 10 أهداف، كما قدم 14 تمريرة حاسمة، وأنهى الموسم وهو بطل للقارة العجوز بالفوز باليورو مع "الماتادور".بعيدًا عن ميسي ورونالدو.. من غاب عن القائمة؟لم يغب رونالدو وميسي وحدهما عن القائمة الذهبية، ورغم أنهما أبرز الخاسرين من تعزيز الأرقام القياسية لكليهما في لائحة شرف الجائزة. فالمصري محمد صلاح، خرج أيضًا لأول مرّة في مسيرته مع "ليفربول"، حيث حرص اللاعب على الحضور ضمن الثلاثين المرشحين في الأعوام الستة الماضية.كما يعد البرازيلي رودريغو غوس من "ريال مدريد"، أحد الخاسرين من سباق جائز الكرة الذهبية 2024 بلا شك، حيث كان من أحد العناصر الرئيسة التي أسهمت في تتويج "الملكي" بثلاثة ألقاب هذا العام، بالإضافة إلى البلجيكي كيفين دي بروين من "مانشستر سيتي".ومن المقرر أن يقام حفل تسليم الجائزة في العاصمة الفرنسية باريس، وتحديدًا في مسرح "شاتليه" يوم 28 تشرين الأول المقبل ، حيث سيتم تقديم جوائز أخرى، على غرار أفضل حارس مرمى وأفضل مدرب وأفضل لاعب صاعد وأفضل هدف، إضافة إلى تكريمات أخرى، لنرى من سيفوز بالكرة الذهبية بعد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو؟