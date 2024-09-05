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رياضة

لهذا السبب الغريب... انفصل لاعب كرة قدم معروف جدّاً عن زوجته

Lebanon 24
05-09-2024 | 05:42
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كشفت صحيفة "ماركا" تفاصيل جديدة عن سبب طلاق ألفارو موراتا قائد منتخب إسبانيا وزوجته أليس كامبيو، إذ أوضحت أن السبب هو طلبها الاحتفال معه بعد الفوز بكأس أوروبا الأخيرة وطرد والديه من الملعب.

ورفع موراتا كأس أوروبا الرابعة في تاريخ بلاده والأولى له كقائد، لكن ذلك الاحتفال الذي حدث في الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين كان سبب طلاقه من زوجته وأم أطفاله.
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وكشفت صحيفة "ماركا" أن ألفارو وزوجته أليس دخلا في شجار بعد الفوز بكأس أوروبا، إذ طلبت أن تحتفل معه على أرض الملعب رفقة أطفالهما وأصدقائها، وإبعاد والديه عن مسرح الاحتفالات، وهو ما رفضه.

وأضافت: "العلاقة انهارت تماما، والآن يعمل المحامون على إنهاء أوراق الطلاق، لتنتهي واحدة من أشهر قصص الزواج في عالم كرة القدم الإسبانية". (العربية)

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