كيف علّق توني كروس على وضعه بين المرشحين للكرة الذهبية؟

علق النجم الألماني توني كروس لاعب ريال مدريد السابق، على ترشيحه ضمن القائمة الأولية من قبل مجلة "فرانس فوتبول"، للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية عن عام 2024.



وأعاد كروس نشر صورته ضمن المرشحين للكرة الذهبية عبر حسابه الشخصي في منصة "إكس"، بينما تمت كتابة "اللاعب المعتزل" تحت اسمه، حيث علق مازحا: "اللاعب المعتزل؟ شكرا على تذكيركم لي بهذا الأمر". (روسيا اليوم)

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