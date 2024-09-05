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رياضة

لاعب ريال مدريد السابق عن مبابي: هو مثل زجاجة الكاتشب

Lebanon 24
05-09-2024 | 07:47
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اعتبر الدولي الإسباني خوسيلو مهاجم ريال مدريد السابق والغرافة القطري الحالي أن النجم الفرنسي كيليان مبابي سيصنع التاريخ مع الفريق الملكي خلال الفترة المقبلة.

وقال خوسيلو في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية: "أعرف ما يعنيه ريال مدريد وأعرف إمكانيات مبابي... مبابي مثل زجاجة الكاتشب في البداية تضغط ولا يخرج شيء ثم فجأة تخرج كل صلصة الطماطم".
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وتابع:"لقد سجل هدفين ضد بيتيس وسيواصل التسديد، مبابي سيصنع التاريخ في ريال مدريد هو وكل من حوله". (روسيا اليوم)
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