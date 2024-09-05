تصفيات المونديال.. البحرين تُفجّر أول مفاجأة وتفوز على أستراليا

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بدأت التصفيات النهائية لقارة آسيا، المؤهلة لكأس العالم 2026 بمفاجأة مدوية، فجرها "الأحمر" البحريني من أرض أستراليا.وحققت البحرين أول فوز بتاريخها على أستراليا 1-0 على استاد "سي باس سوبر" في مدينة غولد كوست، ضمن افتتاح الدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.وبعد طرد لاعبه كوسيني ينغي في الدقيقة 77، مني منتخب البلد المضيف بضربة ثانية، عندما سجل هاري سوتار عن طريق الخطأ هدف الفوز للبحرين قبل دقيقة من الوقت الأصلي.ووضع المنتخب البحريني نفسه في مكان ممتاز، مع انطلاق التصفيات بالانتصار المهم من أرض أستراليا، قبل مواجهة اليابان في المنامة، الثلاثاء المقبل.وتضم المجموعة إلى جانب البحرين وأستراليا، منتخبات اليابان والسعودية والصين وإندونيسيا، على أن يتأهل منتخبين بشكل مباشر إلى المونديال، بينما يتأهل الثالث والرابع إلى الملحق. (سكاي نيوز)