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رياضة

هل يتعاقد نادي الزمالك مع سيرجيو راموس؟

Lebanon 24
05-09-2024 | 10:00
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أثار تقرير صحفي مفاجأة كبيرة بشأن انتقال النجم الإسباني سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد وإشبيلية السابق، إلى صفوف نادي الزمالك المصري ضمن فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال الناقد الرياضي عمرو الدرديري، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، إن "الزمالك المصري يتفاوض حاليا مع سيرجيو راموس"، دون المزيد من التفاصيل.
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وبعد رحيله عن إشبيلية الموسم الماضي، ارتبط راموس باللعب في الدوري السعودي للمرة الأولى، سواء عبر نادي العروبة الصاعد حديثاً أو الشباب والنصر قبلهما، لكن الصحف الإسبانية ذكرت أن المدافع التاريخي لريال مدريد قرر عدم مغادرة إسبانيا وإنهاء مسيرته في بلاده. (سبوتنيك)
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