البايرن: لا نفهم سبب غياب موسيالا عن قائمة مرشحي الكرة الذهبية

أعرب قادة نادي بايرن ميونخ الألماني عن دهشتهم من استبعاد لاعب خط الوسط الدولي جمال موسيالا من قائمة المرشحين لجائزة افضل لاعب في العالم.



وقال ماكس إبيرل عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ لشؤون الرياضة لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": لا أحسد أي لاعب تم ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية، لكننا في بايرن ميونخ مندهشون للغاية من غياب جمال موسيالا عن هذه القائمة، إذ كان واحداً من أبرز لاعبي كأس أوروبا الأخيرة وضمن فريقها المثالي، كما أن بايرن وصل نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بفضل مجهوداته، لهذا غيابه عن قائمة أفضل 30 لاعباً غير مفهوم بالنسبة لنا.

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ويعتبر الإنكليزي الدولي هاري كين الوحيد من بين لاعبي بايرن الذي انضم لقائمة المرشحين للجائزة الرئيسية، في الوقت الذي انضم فيه ماتيس تيل لقائمة المرشحين لجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم. (العربية)