Advertisement

رياضة

البايرن: لا نفهم سبب غياب موسيالا عن قائمة مرشحي الكرة الذهبية

Lebanon 24
05-09-2024 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1243168-638611524379103898.jpg
Doc-P-1243168-638611524379103898.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعرب قادة نادي بايرن ميونخ الألماني عن دهشتهم من استبعاد لاعب خط الوسط الدولي جمال موسيالا من قائمة المرشحين لجائزة افضل لاعب في العالم.

وقال ماكس إبيرل عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ لشؤون الرياضة لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": لا أحسد أي لاعب تم ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية، لكننا في بايرن ميونخ مندهشون للغاية من غياب جمال موسيالا عن هذه القائمة، إذ كان واحداً من أبرز لاعبي كأس أوروبا الأخيرة وضمن فريقها المثالي، كما أن بايرن وصل نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بفضل مجهوداته، لهذا غيابه عن قائمة أفضل 30 لاعباً غير مفهوم بالنسبة لنا.
Advertisement
 
ويعتبر الإنكليزي الدولي هاري كين الوحيد من بين لاعبي بايرن الذي انضم لقائمة المرشحين للجائزة الرئيسية، في الوقت الذي انضم فيه ماتيس تيل لقائمة المرشحين لجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:19 | 2024-09-05
11:41 | 2024-09-05
10:00 | 2024-09-05
09:09 | 2024-09-05
07:47 | 2024-09-05
06:50 | 2024-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24