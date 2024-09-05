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رياضة

التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.. نقطة هامة لفلسطين على حساب كوريا الجنوبية

Lebanon 24
05-09-2024 | 12:19
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واصل المنتخب الفلسطيني النتائج العربية المميزة، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، الخميس.

وخطف منتخب "الفدائي" نقطة مهمة، من كوريا الجنوبية، في سول، وأجبر "الشمشون" على التعادل بنتيجة 0-0، أمام أكثر من 50 ألف من مشجعيه.
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وفشلت محاولات كوريا الجنوبية بقيادة نجم الدوري الإنكليزي الممتاز، هيونغ مين سون، في فك الحصار الفلسطيني طوال وقت المباراة. (سكاي نيوز عربية)
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