فليك يوبخ لاعب برشلونة "النائم"

Advertisement

تعامل مدرب برشلونة هانز فليك بحزم مع أحد لاعبيه المهمين، بحسب تقارير صحفية مساء اليوم الخميس.وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن فليك وبخ أحد لاعبيه الأساسيين بعدما غط في النوم، قبل إحدى الجلسات التدريبية.وأضافت الصحيفة أن اللاعب - الذي لم تذكر اسمه - غاب عن الجلسة التدريبية، بعدما تأخر كثيرا في النوم، ما دفع فليك لتأنيبه.وأشارت إلى أن المدرب الألماني وجه أيضا تحذيرا لنجم الفريق، لامين يامال، بعد تأخره عن محادثة تسبق التدريب، قبل بدء فترة التوقف الدولي. (كووورة)