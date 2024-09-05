تصفيات المونديال: الإمارات تخطت قطر وكوريا سقطت امام أوزبكستان

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حول منتخب الإمارات تخلفه بهدف إلى فوز مثير بثلاثية (3-1) على حساب مضيفه القطري اليوم الخميس، في مستهل مشوار المنتخبين بالدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.وسجل منتخب قطر أولا عبر إبراهيم الحسن بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 38 بعد تمريرة من أكرم عفيف.وفي الدقيقة 68، أحرز حارب عبد الله هدف التعادل لمنتخب الإمارات بيسارية قوية من داخل منطقة الجزاء، ثم أضاف خالد الظنحاني الهدف الثاني في الدقيقة 80 باليسرى أيضا لكن هذه المرة من خارج منطقة الجزاء.وأطلق الضيوف رصاصة الرحمة على "العنابي" بهدف ثالث في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، عبر علي صالح.وضمن المجموعة ذاتها، تغلبت أوزبكستان على ضيفتها كوريا الشمالية بهدف وحيد وبذات النتيجة فازت إيران على قيرغيزستان. (روسيا اليوم)