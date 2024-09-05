بإنجازٍ فريدٍ لرونالدو.. البرتغال تغلبت على كرواتيا

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أحرز كريستيانو رونالدو هدفًا لمنتخب بلاده البرتغال ضد كرواتيا في المباراة بينهما الخميس، ليصل إلى الهدف رقم 900 في مسيرته قاطبة، بين الأندية المختلفة والمنتخب البرتغالي، في إنجاز فريد من نوعه.وانتهت المباراة بفوز البرتغال 2-1 في افتتاحية لقاءات المجموعة الأولى من المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، أمام جماهير حاشدة في ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة، وبإدارة الحكم التركي خليل ميلير.وحصد رونالدو (39 عامًا) لقب دوري الأمم الأوروبية في أول نسخة لها في 2018-2019، ويطمح قبل اعتزاله لإضافة اللقب الكبير الثالث له مع منتخب الملاحين، بالنظر إلى حصد صاروخ ماديرا كأس أمم أوروبا 2106 مع بلاده. (winwin)