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رياضة

سبب بيولوجي لغياب ميسي عن الكرة الذهبية 2024؟

Lebanon 24
06-09-2024 | 00:32
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غاب اسم ليونيل ميسي نجم نادي إنتر ميامي الأميركي ومنتخب الأرجنتين، عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، بالإضافة إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب 5 كرات.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يغيب فيها ميسي ورونالدو معًا عن قائمة المرشحين لنيل الكرة الذهبية منذ فترة طويلة، وتحديدًا منذ عام 2003، ليفتحا بذلك الباب أمام جيل جديد من النجوم للفوز بها.
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ونقل موقع "Foot mercato" الفرنسي ردود وسائل الإعلام الأرجنتينية بشأن غياب اسم ميسي عن قائمة المرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية لعام 2024، واعتبر الكثير منها أن الأمر منطقي.

وبحسب قناة "Tyc sports"، فإن سبب غياب ميسي يعود إلى العامل البيولوجي وتقدمه في السن، وقالت: "الأمر منطقي وطبيعي وبيولوجي، حتمًا كان سيأتي اليوم مهما حدث، فاز ميسي بلقب كوبا أميركا للمرة الثانية على التوالي، لكن هذه المرة كان أقل حسمًا وأقل دعمًا للمنتخب".

ومن جهتها، تحدثت صحيفة "Olé" عن غياب "ليو" عن القائمة، وقالت: "هناك لاعب جديد سيخلف ميسي صاحب الكرة الذهبية 8 مرات في الفوز بالجائزة، مع خروج ليو من المنافسة، ستبدأ حقبة جديدة في كرة القدم".

وعلقت صحيفة "Clarin" على غياب ميسي بقولها: "هناك غيابات ملحوظة في قائمة المرشحين الثلاثين للفوز بالكرة الذهبية، وأبرزهم ميسي على سبيل المثال، لقد تعرّض ليو لعدة إصابات في موسمه الأول بالدوري الأميركي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة". (WIN WIN)
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