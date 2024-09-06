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رياضة

استبعاد كول بالمر من قائمة تشيلسي الأوروبية.. ما السبب؟

Lebanon 24
06-09-2024 | 02:05
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استبعد مدرب تشيلسي إنزو ماريسكا، ثلاثة لاعبين من نجوم الفريق الأساسيين عن القائمة المعنية بالمشاركة في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي 2024-25، في مقدمتهم هداف الفريق ونجمه الأول خلال الموسم الماضي كول بالمر إضافة إلى ويسلي فوفانا وروميو لافيا.
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وتضم قائمة النادي 27 لاعبًا سيمثلون الفريق في الدور الرئيس من دوري المؤتمر، وعرفت غياب الثلاثي المذكور بقرار من المدرب من أجل تجنيبهم الإرهاق بسبب ضغط المباريات المحلية والقارية، بما أن موسم الفريق سيمتد حتى شهر تموز بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في نسختها الجديدة.


ويمتلك تشيلسي عددًا كبيرًا من اللاعبين في الفريق، وهذا ما دفع بالمدرب لاتخاذ قرار باستبعاد بعض النجوم الأساسيين، من أجل منح الفرص للاعبين آخرين لا يعتمد عليهم كثيرًا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي يعتبرها أهم مسابقة بالنسبة للفريق خلال الموسم.

في سياق آخر، استُدعي بالمر إلى قائمة المنتخب الإنكليزي المعنية بمواجهتي أيرلندا وفنلندا ضمن الجولتين الأولى والثانية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، لكن اللاعب سرعان ما غادر المعسكر، بعد تأكُّد معاناته من إصابة تعرض لها خلال مباراة تشيلسي الأخيرة في البريميرليغ أمام كريستال بالاس.


وعاد كول بالمر المرشح للفوز بالكرة الذهبية 2024، إلى ناديه اللندني من أجل استكمال العلاج والتعافي حتى يكون جاهزًا لاستئناف المباريات المحلية، حيث ينتظر البلوز لقاء بورنموث يوم 14 أيلول الجاري لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإنكليزي. (winwin)
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