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رياضة

هل سيكون الدوري السعودي وجهة أنشيلوتي التالية؟

Lebanon 24
06-09-2024 | 08:00
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كشف تقرير صحفي إسباني، عن وجود اهتمام من أحد أندية الدوري السعودي، بالإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد.
 
وبحسب الصحفي رامون ألفاريز بإذاعة "راديو ماركا" الإسبانية، فإن أنشيلوتي يعتبر الدوري السعودي وجهته التالية، عندما يرحل عن ريال مدريد.
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وأضاف رامون ألفاريز: "لديه عرض مهم جدا في الوقت الحالي من أحد أندية الدوري السعودي"
 
وأشار إلى أن إدارة ريال مدريد ترى أن تشابي ألونسو المدير الفني الحالي لباير ليفركوزن الخليفة المثالي لأنشيلوتي. (كووورة)
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