هل سيكون الدوري السعودي وجهة أنشيلوتي التالية؟

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وأضاف رامون ألفاريز: "لديه عرض مهم جدا في الوقت الحالي من أحد أندية الدوري السعودي" وبحسب الصحفي رامون ألفاريز بإذاعة "راديو ماركا" الإسبانية، فإن أنشيلوتي يعتبر الدوري السعودي وجهته التالية، عندما يرحل عن ريال مدريد.وأضاف رامون ألفاريز: "لديه عرض مهم جدا في الوقت الحالي من أحد أندية الدوري السعودي"

وأشار إلى أن إدارة ريال مدريد ترى أن تشابي ألونسو المدير الفني الحالي لباير ليفركوزن الخليفة المثالي لأنشيلوتي. (كووورة)

كشف تقرير صحفي إسباني، عن وجود اهتمام من أحد أندية الدوري السعودي، بالإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد.