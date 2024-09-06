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رياضة

بعد انتقاله إلى ريال مدريد.. مبابي يعود إلى باريس لخوض مباراته الأولى

Lebanon 24
06-09-2024 | 10:24
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يعود النجم الفرنسي كيليان مبابي المنتقل حديثا إلى ريال مدريد بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، إلى بلاده لخوض مواجهة "الديوك" ضد إيطاليا في بطولة دوري الأمم الأوروبية.
 
وستقام المواجهة مساء اليوم الجمعة في معقل باريس سان جيرمان ملعب "حديقة الأمراء" في باريس.
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ولعب مبابي سبعة مواسم مع باريس سان جيرمان قبل انتقاله إلى ريال مدريد هذا الصيف.

وغادر الدولي الفرنسي بعد نزاع مزعوم على صلة بأجور مستحقة غير مدفوعة قيمتها نحو 55 مليون يورو. وهناك احتمال أن يواجه مشجعين عدائيين.

وقال مبابي في مؤتمر صحفي قبيل المواجهة المرتقبة ضد إيطاليا: "استقبال الجماهير؟ لا أتوقع الكثير، لا أهتم. الشيء المهم هو الفوز".

وأضاف "أشعر بشعور جيد، جسديا ونفسيا. سعيد حيث أنا وبما أفعله، وأعرف أن الأمر سيصبح أفضل مع استكمال المباريات". (روسيا اليوم)
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