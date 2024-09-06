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رياضة

"النصر" يستغني عن لاعبه.. سيرحل خلال الساعات المقبلة

Lebanon 24
06-09-2024 | 15:12
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اتفق نادي النصر مع لاعبه الايفواري غيسلان كونان على إنهاء مسيرته مع الفريق والرحيل عن صفوفه خلال الساعات المقبلة بالتراضي بين الطرفين.
 
 
واعلن الإعلامي علي العنزي عبر حسابه على منصة "إكس" أن إدارة "العالمي" توصلت إلى اتفاق مع الظهير الإيفواري على نهاية مسيرته مع الفريق.
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ولعب كونان الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع الفيحاء ثم عاد إلى النصر من جديد ولكنه لم يحصل على ثقة المدرب كاسترو والذي طلب من النادي خروجه هذا الموسم.
 
ورفض كونان كافة العروض التي وصلت إلى النصر في الأيام الماضية خلال فترة الانتقالات الصيفية لرغبته في الخروج المجاني في صفقة انتقال حر.

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