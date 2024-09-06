مصر تحقق رابع ميدالياتها في ألعاب باريس 2024

تمكنت البعثة البارالمبية المصرية في دورة ألعاب باريس 2024 من تحقيق رابع ميدالياتها، الجمعة، بعد أن اكتسبت ميداليتين جديدتين، تضافان إلى ذهبيتي الخميس.





وحققت الرباعة المصرية فاطمة محروس، الميدالية الفضية في رفع الأثقال وزن 67 كغم، بعدما نجحت في رفع ثقل 130 كغم في المحاولة الأولى، وفي الثانية رفعت ثقل 134 كغم، وفي المحاولة الثالثة رفعت 139 كجم.

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وتشارك مصر في بارالمبياد باريس ببعثة تضم 54 لاعبا ولاعبة، في 10 رياضات مختلفة، هي: رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكانوي.



