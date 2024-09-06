بداية قوية لمنتخبي مصر والمغرب في تصفيات أمم إفريقيا

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وكانت المباراة قد شهدت بداية سريعة وهجومية من جانب منتخب مصر، بينما لجأ الرأس الأخضر إلى التأمين والتكتل الدفاعي خوفا من تسجيل "الفراعنة" هدفاً مبكراً. افتتح منتخبا مصر والمغرب مشوارهما بنجاح في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية الـ35 التي يحتضنها المغرب بين 21 كانون الأول 2025 و18 كانون الثاني 2026، حيث تغلب الأول على ضيفه منتخب الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة، فيما تخطى الثاني عقبة الغابون 4-1 الجمعة.وكانت المباراة قد شهدت بداية سريعة وهجومية من جانب منتخب مصر، بينما لجأ الرأس الأخضر إلى التأمين والتكتل الدفاعي خوفا من تسجيل "الفراعنة" هدفاً مبكراً.

وفي المقابل، وبرغم أنه ضامن للتأهل، إلا أن المنتخب المغربي أثبت علو كعبه القاري بعدما غلب ضيفه الغابوني 4-1 على ملعب أدرار في مدينة أكادير ضمن منافسات المجموعة الثانية.