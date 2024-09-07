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رياضة
بينها 4 أندية سعودية.. تعرفوا إلى قائمة أغلى فرق كرة القدم في العالم
Lebanon 24
07-09-2024
|
01:00
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تمكن فريق الهلال من اقتحام قائمة أغلى فرق كرة القدم في العالم، إذ احتل المركز الـ 13 بعدما صرف 485 مليون يورو على تشكيلته الحالية، متفوقا على أندية عريقة مثل برشلونة وميلان وإنتر.
وشهدت قائمة أغلى 100 ناد في العالم من ناحية الصرف على التشكيلات الحالية، تواجد 4 أندية سعودية أخرى، حيث احتل النصر المرتبة الـ 35 عالميا بعدما صرف 270 مليون يورو على قائمته، حسب موقع "CIES Football Observatory" الخاص بالمركز الدولي للدراسات الرياضية بجامعة نيوشاتل السويسرية، المختص بالأرقام والإحصائيات المتعلقة بكرة القدم، وتم إنشاؤه في 1995 كمشروع مشترك بين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وجامعة نوشاتيل السويسرية، ويقدم دراسات أسبوعية وشهرية بالتعاون مع الاتحادات القارية أيضا.
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بينما تواجد أهلي جدة في المرتبة الـ 39 بـ226 مليون يورو، متقدما بمركز واحد على جاره الاتحاد الذي صرف 224 مليون يورو على قائمته، فيما جاء القادسية الصاعد حديثا إلى دوري روشن السعودي في المركز الـ 85 بإجمالي صرف بلغ 82 مليون يورو.
ويعد تشيلسي الإنكليزي صاحب أغلى فريق كرة قدم في العالم، بعد الإنفاق المذهل الذي قام به في العامين الماضيين، فمنذ تولي تود بولي ملكية "البلوز" من رومان أبراموفيتش في 2022، أنفق النادي مليارا و263 مليون يورو على الفريق.
ويبتعد تشيلسي بفارق كبير عن صاحب المركز الثاني مانشستر يونايتد في جدول أغلى تشكيلة بالعالم وفقا لرسوم الانتقال، إذ صرف مانشستر يونايتد مليارا و38 مليون يورو، وانضم إليهم ثلاثة أندية أخرى من الدوري الإنجليزي الممتاز في المراكز الخمس الأولى.
ويحتل مانشستر سيتي المرتبة الثالثة "مليار و17 مليون يورو"، ثم أرسنال بـ"798 مليون يورو"، وتوتنهام الذي دفع "787 مليون يورو" على قائمته.
وسادسا جاء باريس سان جيرمان "772 مليون يورو"، ثم ليفربول "735 مليون يورو"، وريال مدريد 720 مليون يورو"، ونيوكاسل "683 مليون يورو"، وفي المركز العاشر تواجد يوفنتوس بـ "626 مليون يورو".(العربية)
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