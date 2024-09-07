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رياضة
هزمتها في عقر دارها.. مدرب منتخب إيطاليا يكشف سر الفوز التاريخي على فرنسا
Lebanon 24
07-09-2024
|
03:00
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قام مدرب منتخب إيطاليا لوتشيانو سباليتي، بالإشادة بالقوة الذهنية للاعبيه، عقب الفوز على فرنسا 3-1 أمس الجمعة، في ملعب حديقة الأمراء بباريس، في دوري الأمم الأوروبية.
واستقبلت إيطاليا هدفاً سريعاً بعد 14 ثانية لكنّها تداركت الأمر ونجحت في قلب الطاولة على فرنسا في عقر دراها.
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قال سباليتي في تصريح لشبكة "راي سبورتس": "كان هذا هو مفتاح المباراة، لقد رد لاعبونا على الفور. بعد ذلك حاولوا تهدئة الإيقاع ولعبوا كما يريدون".
وواصل: "شاهدنا الكثير من التوتر في المباراة. هذا أمر معتاد في كرة القدم. هنا تصبح القوة العقلية حاسمة. ما نحتاجه في تلك المواقف هو التحكم في أنفسنا".
وتابع: "لقد اخترنا مجموعة من اللاعبين يُشاركون دائماً مع أنديتهم. إنهم أكثر نضجاً مما كانوا عليه في نهاية الموسم الماضي، ربما كنا محظوظين بالعثور على مجموعة من اللاعبين الشباب الذين يتوقون لإثبات أنفسهم، الرغبة الفردية والعاطفة هي مفتاح أي نجاح".
وهذا الفوز هو الأول لإيطاليا على فرنسا في أرضها منذ عام 1954.(الشرق)
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