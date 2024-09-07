لاعب جديد في ريال مدريد يتعرّض للإصابة.. إليكم التفاصيل

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أصيب لاعب ريال مدريد أردا غولر خلال مباراة منتخب بلاده تركيا ضد ويلز، في الجولة الافتتاحية من دوري الأمم الأوروبية، أمس الجمعة.وغادر غولر الملعب بعد التعرض لإصابة عضلية في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.وظهر اللاعب الشاب يتألم بعض المباراة، ووضع أكياساً من الثلج على قدمه اليسرى.وتمثل هذه الإصابة ضربة قوية لفريق ريال مدريد حيث جاءت بعد يوم واحد من إصابة إيدير ميليتاو مع منتخب البرازيل.وارتفع عدد المصابين في تشكيلة بطل أوروبا إلى 9 لاعبين هم: دافيد ألابا وجود بيلينغهام وأوريليان تشواميني وفيرلاند ميندي وإدواردو كامافينغا وداني سيبايوس وميليتاو وأخيراً غولر.(الشرق)