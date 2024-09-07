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رياضة

فريتز يبلغ نهائي بطولة أميركا المفتوحة

Lebanon 24
07-09-2024 | 06:29
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بلغ الأميركي تايلور فريتز نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس بتغلبه على مواطنه فرانسيس تيافو 4-6، 7-5، 4-6، 6-4، 6-1.

وبات فريتز المصنف 12، أول أميركي منذ 2009 يبلغ نهائي بطولة كبرى، وهي الأولى في الغراند سلام لابن السادسة والعشرين البالغ طوله 1.96 م.
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واحتاج فريتز إلى مباراة ماراثونية للتغلب على تيافو أنهاها باكيا "لهذا السبب نمارس هذه الرياضة، هذا حلم يتحقق".

وكان أندي روديك آخر رجل أميركي يبلغ نهائي بطولة كبرى، في ويمبلدون البريطانية عام 2009. كان أيضا آخر أميركي يحرز لقبا كبيرا، في الولايات المتحدة عام 2003 عندما كان فريتز بعمر الخامسة.

وكان تيافو اللاعب الأفضل في معظم فترات نصف النهائي، لكن بعد إهداره كرة سهلة على الشبكة في المجموعة الرابعة، انهار في الأخيرة الحاسمة.

في مجموعة خامسة دامت 27 دقيقة فقط، فاز في تسع نقاط فقط، وودع نصف النهائي للمرة الثانية في آخر ثلاث مشاركات.

وسيواجه فريتز في النهائي المصنف الأول، الإيطالي يانيك سينر الذي فاز على البريطاني جاك دريبر بنتيجة 7-5 و7-6 (7-3) و6-2 في نحو 3 ساعات.
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