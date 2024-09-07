29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
29
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
فريتز يبلغ نهائي بطولة أميركا المفتوحة
Lebanon 24
07-09-2024
|
06:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
بلغ الأميركي تايلور فريتز نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس بتغلبه على مواطنه فرانسيس تيافو 4-6، 7-5، 4-6، 6-4، 6-1.
وبات فريتز المصنف 12، أول أميركي منذ 2009 يبلغ نهائي بطولة كبرى، وهي الأولى في الغراند سلام لابن السادسة والعشرين البالغ طوله 1.96 م.
Advertisement
واحتاج فريتز إلى مباراة ماراثونية للتغلب على تيافو أنهاها باكيا "لهذا السبب نمارس هذه الرياضة، هذا حلم يتحقق".
وكان أندي روديك آخر رجل أميركي يبلغ نهائي بطولة كبرى، في ويمبلدون البريطانية عام 2009. كان أيضا آخر أميركي يحرز لقبا كبيرا، في الولايات المتحدة عام 2003 عندما كان فريتز بعمر الخامسة.
وكان تيافو اللاعب الأفضل في معظم فترات نصف النهائي، لكن بعد إهداره كرة سهلة على الشبكة في المجموعة الرابعة، انهار في الأخيرة الحاسمة.
في مجموعة خامسة دامت 27 دقيقة فقط، فاز في تسع نقاط فقط، وودع نصف النهائي للمرة الثانية في آخر ثلاث مشاركات.
وسيواجه فريتز في النهائي المصنف الأول، الإيطالي يانيك سينر الذي فاز على البريطاني جاك دريبر بنتيجة 7-5 و7-6 (7-3) و6-2 في نحو 3 ساعات.
Advertisement
الأكثر قراءة
مصدر اقتصادي: التوقيف منيح لرياض وهذا ما ستحصّله الخزينة
Lebanon 24
مصدر اقتصادي: التوقيف منيح لرياض وهذا ما ستحصّله الخزينة
01:15 | 2024-09-07
07/09/2024 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقع في المتن.. شاهدوا فخامة فيلا الفنان عاصي الحلاني التي يملكها إلى جانب مزرعته في الحلانية (صور)
Lebanon 24
تقع في المتن.. شاهدوا فخامة فيلا الفنان عاصي الحلاني التي يملكها إلى جانب مزرعته في الحلانية (صور)
04:10 | 2024-09-07
07/09/2024 04:10:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": بـ"السلاح".. هكذا دخل "حزب الله" إلى الضفة!
Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": بـ"السلاح".. هكذا دخل "حزب الله" إلى الضفة!
15:00 | 2024-09-06
06/09/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لإنفجار هائل.. غاراتٌ تطالُ أطراف صريفا في جنوب لبنان
Lebanon 24
فيديو لإنفجار هائل.. غاراتٌ تطالُ أطراف صريفا في جنوب لبنان
14:04 | 2024-09-06
06/09/2024 02:04:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت من رجل أعمال وابتعدت عن الأضواء.. هل تذكرون نسرين نصر ملكة جمال لبنان السابقة؟ هكذا أصبحت (صور)
Lebanon 24
تزوجت من رجل أعمال وابتعدت عن الأضواء.. هل تذكرون نسرين نصر ملكة جمال لبنان السابقة؟ هكذا أصبحت (صور)
02:36 | 2024-09-07
07/09/2024 02:36:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:00 | 2024-09-07
لاعب جديد في ريال مدريد يتعرّض للإصابة.. إليكم التفاصيل
03:00 | 2024-09-07
هزمتها في عقر دارها.. مدرب منتخب إيطاليا يكشف سر الفوز التاريخي على فرنسا
01:00 | 2024-09-07
بينها 4 أندية سعودية.. تعرفوا إلى قائمة أغلى فرق كرة القدم في العالم
23:00 | 2024-09-06
مصر تحقق رابع ميدالياتها في ألعاب باريس 2024
18:39 | 2024-09-06
بداية قوية لمنتخبي مصر والمغرب في تصفيات أمم إفريقيا
15:12 | 2024-09-06
"النصر" يستغني عن لاعبه.. سيرحل خلال الساعات المقبلة
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
07/09/2024 18:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
07/09/2024 18:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
07/09/2024 18:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24