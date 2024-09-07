مدرب إسبانيا يزف خبرًا سيئًا لبرشلونة بشأن داني أولمو.. ما هو؟

أعلن مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي، عن معاناة لاعب برشلونة داني أولمو من إصابة قوية، دون الكشف عن تفاصيل أخرى عن مدة غيابه، لتقل حظوظ اللاعب كثيرًا بالمشاركة في مواجهة سويسرا ضمن الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

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وتعرّض أولمو لإصابة خلال مواجهة صربيا الأخيرة ضمن الجولة الأولى من المسابقة القارية، حيث اضطر إلى مغادرة أرض الملعب عند الدقيقة (82) وترك مكانه لزميله خوسيلو، في المواجهة التي انتهت على وقع التعادل السلبي.



ومن المتوقع أن يغيب داني أولمو عن مباراة إسبانيا وسويسرا المقررة يوم غد الأحد، في جنيف، وذلك بسبب عدم تعافيه من الآلام، إذ غاب عن التدريب الأساسي لمنتخب "لا روخا" اليوم السبت، وهذا ما سيُفقِد دي لا فوينتي سلاحًا قويًا في خط الهجوم.





وبنسبة كبيرة سيخرج داني أولمو من تشكيلة المنتخب الإسباني التي ستواجه سويسرا، في ظل عدم قدرته على التدرب برفقة زملائه في المران الأخير الذي يسبق المباراة، ما يعني عودته إلى ناديه برشلونة من أجل استكمال العلاج هناك.



هذا وقالت تقارير صحفية إسبانية، إن اللاعب يعاني من كدمة على مستوى الركبة تستدعي راحةً لبضعة أيام قبل العودة إلى التدرب بشكل طبيعي.



وسيضطر المدرب الإسباني إلى إجراء تعديلات على التشكيلة الأساسية التي ستواجه سويسرا غدًا، حيث يمتلك العديد من الخيارات في وسط الميدان والمناصب الهجومية، ما يعني أنه لن يغامر بإشراك أولمو لتفادي تفاقهم إصابته.



وسيكون برشلونة الخاسر الأكبر من إصابة داني أولمو كونه ينتظر عودة اللاعب من المعسكر الدولي، حتى يباشر الاستعدادات لمباريات الفريق المقبلة، بداية بلقاء جيرونا في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني يوم 15 أيلول الجاري، ثم مواجهة موناكو بدوري أبطال أوروبا بعد 4 أيام من ذلك.