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رياضة
الخليفي يستفز كيليان مبابي بطريقة غير مباشرة.. وهذا ما قاله
Lebanon 24
07-09-2024
|
23:00
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واصل ناصر الخليفي، مالك نادي باريس سان جيرمان، حربه على كيليان مبابي، نجم الفريق الفرنسي السابق، ولاعب ريال مدريد الحالي، بطريقة غير مباشرة.
العلاقة بين مبابي والخليفي، كانت قد شهدت توترًا كبيرًا في الفترة الأخيرة للنجم الفرنسي، داخل صفوف باريس سان جيرمان، والتي انتهت برحيل اللاعب عن حديقة الأمر وعدم تجديده عقده والانضمام إلى ريال مدريد بشكل مجاني.
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وقال الخليفي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "نجم باريس سان جيرمان، لم يعد لاعبًا فرديًا، إنه الفريق بأكمله ويتألق بشدة".
وتابع: "أنا فخور جدًا بتحول الفريق على مدار العام الماضي، الشباب والموهبة وقبل كل شيء العمل الجماعي، هذا هو أساس المرحلة التالية من تطورنا".
وأضاف: "لقد قام المدرب لويس إنريكي، والمدير الرياضي، بعمل رائع لقد أخبروني أن هناك روحًا إيجابية بشكل لا يصدق داخل الفريق في التدريبات".
وكان باريس سان جيرمان، قد استهل موسمه في الدوري الفرنسي، بطريقة مميزة بتحقيق ثلاثة انتصارات، ويستعد لاستضافة بريست، مساء السبت القادم في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.
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