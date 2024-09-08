أنشيلوتي يتحدث عن اعتزاله..

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كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية، موعد اعتزاله، قائلاً: "لم أفكر أبدًا في أن أصبح مدربًا.. في أحد الأيام في ميلانو، أخبرني أريجو ساكي بأنه يود أن أكون مساعدًا له، بعدما أتوقف عن اللعب".وأضاف: "تعلمت من ساكي الكثير في كرة القدم، كان عبقريًا ومعلمًا عظيمًا.. الخبرة شيء لا يمكن شراؤه، فهي تأتي مع الوقت، لتثبت لنا أن هناك دائمًا أشياء يمكن أن نتعلمها".وتابع: "سأواصل التدريب حتى ينطفئ شغفي بكرة القدم.. لقد كنت محظوظًا، لأنني حصلت على وظيفة أظهرت فيها شغفي".وأردف المدرب المخضرم: "أشكر كرة القدم على منحي هذه الفرصة، ما زلت أشعر بالتوتر والضغط قبل المباريات.. وطالما لم يتغير ذلك، سأستمر هنا.. أرى نفسي مستمرا لفترة طويلة".وعن نجم ريال مدريد السابق والنصر السعودي الحالي، كريستيانو رونالدو، قال أنشيلوتي: "لقد كان ولا يزال محترفًا عظيمًا.. إنه واحد من أفضل اللاعبين على الإطلاق". (كووورة)