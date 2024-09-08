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رياضة

دعوى غريبة جدّاً... إمرأة طلبت الطلاق من زوجها لأنّه يُحبّ كرّة القدم أكثر منها!

Lebanon 24
08-09-2024 | 10:00
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أقامت سيدة تدعى أميرة دعوى طلاق ضد زوجها، لحبه كرة القدم أكثر منها، بحسب قولها.
 
وقالت الزوجة إنها "متزوجة من ابن عمتها منذ 6 أعوام، وأنه حريص على متابعة ومشاهدة مباريات كرة القدم أكثر من اهتمامه بها وبمشاكلها، وبعد خلافات أسرية متكررة بينهما، طلبت الطلاق إلا أن رفض، ما دفعها للجوء إلى محكمة الأسرة".
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وأكدت الزوجة أنها كانت مريضة وكانت هناك مباراة للنادي الأهلي، ورفض الزوج الخروج لإحضار الدواء لها إلا بعد نهاية المباراة. (روسيا اليوم)

رياضة

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