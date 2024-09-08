دعوى غريبة جدّاً... إمرأة طلبت الطلاق من زوجها لأنّه يُحبّ كرّة القدم أكثر منها!

أقامت سيدة تدعى أميرة دعوى طلاق ضد زوجها، لحبه كرة القدم أكثر منها، بحسب قولها.

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وقالت الزوجة إنها "متزوجة من ابن عمتها منذ 6 أعوام، وأنه حريص على متابعة ومشاهدة مباريات كرة القدم أكثر من اهتمامه بها وبمشاكلها، وبعد خلافات أسرية متكررة بينهما، طلبت الطلاق إلا أن رفض، ما دفعها للجوء إلى محكمة الأسرة".وأكدت الزوجة أنها كانت مريضة وكانت هناك مباراة للنادي الأهلي، ورفض الزوج الخروج لإحضار الدواء لها إلا بعد نهاية المباراة. (روسيا اليوم)