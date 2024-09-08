لبنان وصيفا لكأس مرديكا في كرة القدم

خسر منتخب لبنان لكرة القدم المباراة النهائية لكأس مرديكا الودية، بتعثره امام الدولة المضيفة ماليزيا 0 - 1 بعد ظهر اليوم.

وكان لبنان فاز في الدور نصف النهائي على طاجيكستان 1 - 0. (الوكالة الوطنية)

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