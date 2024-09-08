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رياضة
لبنان وصيفا لكأس مرديكا في كرة القدم
Lebanon 24
08-09-2024
|
12:40
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خسر منتخب لبنان لكرة القدم المباراة النهائية لكأس مرديكا الودية، بتعثره امام الدولة المضيفة ماليزيا 0 - 1 بعد ظهر اليوم.
وكان لبنان فاز في الدور نصف النهائي على طاجيكستان 1 - 0. (الوكالة الوطنية)
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