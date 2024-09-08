أول مواجهة على الإطلاق.. رونالدو يسعى لضم منتخب جديد لقائمة ضحاياه

يطمح منتخب البرتغال لتحقيق فوزه الثاني في دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية عندما يستضيف اسكتلندا في الجولة الثانية، فيما يتطلع قائده كريستيانو رونالدو لمواصلة كتابة التاريخ.

وحقق رونالدو إنجازا تاريخيا خلال مباراة البرتغال أمام كرواتيا (2-1) في الجولة الأولى بدوري الأمم الأوروبية الخميس الماضي، بعد أن سجل الهدف الثاني لبلاده في شباك كرواتيا ليصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يصل إلى 900 هدف في مسيرته الاحترافية.

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ورغم خوضه 213 مباراة دولية مع البرتغال، فلم يسبق لرونالدو أن واجه منتخب اسكتلندا من قبل وفقا لشبكة "بي إن سبورتس".



ويتطلع رونالدو في اللقاء لإضافة اسكتلندا إلى قائمة ضحاياه وتعزيز موقعه كأفضل هداف في تاريخ كرة القدم.



وتحتل البرتغال صدارة المجموعة الأولى في المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية، برصيد ثلاث نقاط بالتساوي مع بولندا، في حين تتذيل كل من كرواتيا واسكتلندا الترتيب بدون نقاط.