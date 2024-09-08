فضيحة في "بومبونيرا".. اتهامات وتهديد الحكام بالسلاح

شهدت مباراة بوكا جونيورز وتاليريس كوردوبا أحداث عنف بعد نهاية المواجهة التي أقيمت على ملعب "بومبونيرا" الشهير، يوم الأحد، ضمن منافسات كأس الأرجنتين.



واتهم أندريس فاسي، رئيس نادي تاليريس، بالاعتداء على الحكم وتهديده بالسلاح بعد نهاية المواجهة التي شهدت تأهل بوكا جونيورز إلى ربع نهائي كأس الأرجنتين بركلات الترجيح، بعد التعادل 1-1.

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وشهدت المباراة جدلا وتوترا كبيرين، سواء على أرض الملعب أو في المدرجات، ففي الدقيقة 16 تقدم بريان أغيري لأصحاب الأرض بهدف أثار الشكوك حول ما إذا كانت الكرة غادرت الملعب أم لا، إلا أن الحكم أندريس ميرلوس احتسبه.



وبحسب التقارير الأرجنتينية، تم مشاهدة رئيس تاليريس وهو يهين طاقم التحكيم، بعدما ذهب إلى غرفة تبديل الملابس الخاصة بالحكام عقب صافرة النهاية، ووفقا لتقرير الحكام، كان رئيس تاليريس بصحبة الحراس الشخصيين الذين أظهروا أسلحة نارية في وجههم.

ومع ذلك، تحدث أندريس فاسي، رئيس تاليريس، علنا وقدم رواية مختلفة، متهما الحكم بالعدوان، وقال: بعد نهاية المباراة نزلت من المدرجات للذهاب إلى غرفة خلع الملابس ومررت على الحكم وسألته عن سبب استمراره في إيذاء تاليريس، فهذه ليست المرة الأولى، لكنه بدأ بالصراخ في وجهي، وتصرف بغطرسة شديدة.



وأضاف تاليريس: لقد أراد مهاجمتي، المساعدون والحكم الرابع أوقفوه، وفي لحظة ما، جاء من خلفي وضربني.



يذكر أن هناك خلافا قويا بين فاسي والحكم ميرلوس بدأ في 2022، وانتهى بإيقاف رئيس تاليريس لمدة 30 يوما.