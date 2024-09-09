لاعب إيراني يخسر الميدالية الذهبية.. اليكم ما فعل

حمل اليوم العاشر والأخير من الألعاب البارالمبية التي انطلقت في باريس يوم 28 آب الماضي، خبراً مؤلماً لإيران.



فقد خسر الوفد الرياضي الإيراني، أمس الأحد، ميدالية ذهبية بسبب احتفال "غير رياضي" من قبل لاعبيه.

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وفي التفاصيل، حصل اللاعب صادق بيت ‌صياح على ميدالية ذهبية في منافسات رمي الرمح لفئة F41 يوم السبت الماضي، بعد تحقيقه لمسافة 47.61 متر، ما جعله يسجل رقما قياسيا في البارالمبية.



‎لكن بعد ساعات قليلة، أعلنت لجنة تنظيم الألعاب البارالمبية إقصاء بيت‌ صياح من المسابقة وسحب الميدالية منه.



بطاقتان صفراوان

أتى ذلك، بعدما تلقى اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا، الذي سبق أن حاز على الميدالية الفضية في الألعاب البارالمبية بطوكيو، أول بطاقة صفراء من الحكم إثر قيامه بحركة غير رياضية، حيث مرّر يده تحت عنقه، ما فُسّر كإشارة إلى "الذبح".



ثم قام لاحقا بحمل علم يحتوي على عبارة مذهبية شيعية مخالفًا قواعد البارالمبية، فما كان من الحكم إلا أن أصدر بحقه بطاقة صفراء ثانية، فاستبعد بالتالي من المسابقة.