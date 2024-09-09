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رياضة

أرباح رونالدو على "يوتيوب" تتخطى راتبه مع ريال مدريد.. اليكم آخر الارقام

Lebanon 24
09-09-2024 | 04:04
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ما زال النجم كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي والمنتخب البرتغالي، يتابع نجاحه داخل وخارج الملعب، وخاصة في مجال الإعلام.
وأطلق "الدون" منذ عدة أسابيع قناة عبر موقع "يوتيوب"، تحت مسمى (UR CRISTIANO)، بهدف التواصل مع متابعيه وعشاقه، وعرض تفاصيل حياته اليومية، بالإضافة إلى حوارات حصرية عبر "بودكاست".
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وحققت قناة رونالدو، أرقاما قياسية خلال وقت قياسي بعد أن تخطت قناته حاجز الـ14 مليون مشترك في أول 24 ساعة، ليتمكن من حسم دروع الـ100 ألف والمليون والـ10 مليون مشترك في يوم واحد.
وحتى تاريخ كتابة الخبر، قاربت قناة "صاروخ ماديرا" على تخطي حاجز الـ60 مليون مشترك، بعد أقل من 3 أسابيع على افتتاح القناة. 

وبحسب التقرير الذي نشره حساب " TCR" على منصة "إكس"، والمهتم بمتابعة أخبار النجم البرتغالي، فإن أرباح رونالدو، من موقع "يوتيوب" ستصل إلى 20 مليون دولار، بنهاية العام.
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