لماذا يشرب غوارديولا المياه أثناء المباريات؟

اعتاد بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، شرب الكثير من المياه خلال المباريات، ما عرّضه لسخرية من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.



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واشتهر المدرب الإسباني خلال ولاية مانشستر سيتي بكثرة شرب المياه خلال المباريات، فمن الصعب أن تشاهد مباراة للفريق الإنكليزي، دون أن تلتقطه الكاميرات وفي يده زجاجة المياه. ويعتبر غوارديولا أحد أشهر مدربي العالم في الوقت الحالي، إذ نجح مع برشلونة وبايرن ميونخ في الحصول على عديد الألقاب، قبل أن يقود مانشستر سيتي لكتابة تاريخ جديد.واشتهر المدرب الإسباني خلال ولاية مانشستر سيتي بكثرة شرب المياه خلال المباريات، فمن الصعب أن تشاهد مباراة للفريق الإنكليزي، دون أن تلتقطه الكاميرات وفي يده زجاجة المياه.

لكن، لماذا يلجأ غوارديولا إلى المياه كلما تأخر في النتيحة، أو ازدادت اضغط عليه في المباراة؟