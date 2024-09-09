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رياضة

لماذا يشرب غوارديولا المياه أثناء المباريات؟

Lebanon 24
09-09-2024 | 07:52
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اعتاد بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، شرب الكثير من المياه خلال المباريات، ما عرّضه لسخرية من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.
 
ويعتبر غوارديولا أحد أشهر مدربي العالم في الوقت الحالي، إذ نجح مع برشلونة وبايرن ميونخ في الحصول على عديد الألقاب، قبل أن يقود مانشستر سيتي لكتابة تاريخ جديد.
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واشتهر المدرب الإسباني خلال ولاية مانشستر سيتي بكثرة شرب المياه خلال المباريات، فمن الصعب أن تشاهد مباراة للفريق الإنكليزي، دون أن تلتقطه الكاميرات وفي يده زجاجة المياه.
 
لكن، لماذا يلجأ غوارديولا إلى المياه كلما تأخر في النتيحة، أو ازدادت اضغط عليه في المباراة؟
 
ي الحقيقة، شرب المياه مهم جدًا لصحة الإنسان، خصوصًا الرياضيين، في أوقات المباريات والتدريبات، أو حتى بعيدًا عن هذه الأوقات، كونهم يبذلون جهدًا كبيرًا.

كما أن المدربين، مثل جوارديولا، يحتاجون للمياه لمواصلة التركيز بأعلى جودة ممكنة طوال المباراة.

فوفقًا لأحدث الأبحاث الطبية، يحمي المياه الدماغ والحبل الشوكي والخلايا الحساسة الأخرى من الجفاف، ما يساعد في زيادة التركيز، فقد وُجد أن قلة المياه تؤثر سلبًا على التركيز والانتباه والذاكرة.

كذلك تساهم المياه في تصنيع الهرمونات والنواقل العصبية، وتعمل على تحسين المزاج وتقلل من التوتر. (كووورة) 
 
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