28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
29
o
زحلة
28
o
بعلبك
18
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
الاتحاد اللبناني للمبارزة يكرم البطل البارالمبي إلياس سمعان بمناسبة اعتزاله
Lebanon 24
09-09-2024
|
08:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
كرم الاتحاد اللبناني للمبارزة بطل المبارزة البارالمبي الياس سمعان، بمناسبة اعتزاله اللعب الدولي.
وشكر الاتحاد اللاعب سمعان على عطاءاته طوال مسيرته الاحترافية.
وكان الياس سمعان بدأ مسيرته عام 1996 وخاض خلالها غمار بطولات متعددة في شتى انحاء الارض رافعا العلم اللبناني.
Advertisement
وكان افضل تصنيف دولي للياس سمعان (40 سنة) عام 2015 حيث كان ترتيبه الخامس عشر عالميا في سيف المبارزة.
وقدم له الاتحاد اللبناني للمبارزة ممثلا بأمينه العام الدكتور عماد نحاس، على هامش الألعاب الاولمبية والبارالمبية- باريس 2024، درعا عربون شكر لكل ما قدّمه للمبارزة اللبنانية.
وأكد الياس سمعان وهو مؤلف كتاب "من بيروت الى باريس، الاستقلال الذاتي عند حد السيف"، بأنه "يتطلع الى اكمال العمل والتنسيق مع الاتحاد اللبناني للمبارزة لتطوير المبارزة البارالمبية في لبنان، ونقل خبراته التي اكتسبها طوال مسيرته الى مبارزين بارالمبيين لبنانيين ناشئين"، آملا ان "تساعدهم المبارزة على الصعيد الشخصي كما ساعدته شخصيا". (الوكالة الوطنية للإعلام)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد 6 سنوات.. أمل طالب تنفصل عن هشام حداد وبرنامج "كتير هلقد" إليكم السبب
Lebanon 24
بعد 6 سنوات.. أمل طالب تنفصل عن هشام حداد وبرنامج "كتير هلقد" إليكم السبب
23:47 | 2024-09-08
08/09/2024 11:47:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: عمرو دياب يحيي حفل زفاف مايا رعيدي في أثينا
Lebanon 24
بالصور: عمرو دياب يحيي حفل زفاف مايا رعيدي في أثينا
15:30 | 2024-09-08
08/09/2024 03:30:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنة" المصمم ايلي صعب الأردنية بغاية الجمال.. تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
"كنة" المصمم ايلي صعب الأردنية بغاية الجمال.. تعرفوا إليها (صور)
03:06 | 2024-09-09
09/09/2024 03:06:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما فعله سلامة خلال التحقيق معه
Lebanon 24
هذا ما فعله سلامة خلال التحقيق معه
07:11 | 2024-09-09
09/09/2024 07:11:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"بروح على عرسا وبخربلا ياه".. ممثل سوري يُثير الجدل بتصريحاته عن طليقته النجمة الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
"بروح على عرسا وبخربلا ياه".. ممثل سوري يُثير الجدل بتصريحاته عن طليقته النجمة الشهيرة (فيديو)
01:14 | 2024-09-09
09/09/2024 01:14:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
10:21 | 2024-09-09
برشلونة يعلن غياب أحد لاعبيه لمدة عام
07:52 | 2024-09-09
لماذا يشرب غوارديولا المياه أثناء المباريات؟
04:04 | 2024-09-09
أرباح رونالدو على "يوتيوب" تتخطى راتبه مع ريال مدريد.. اليكم آخر الارقام
02:58 | 2024-09-09
لاعب إيراني يخسر الميدالية الذهبية.. اليكم ما فعل
00:02 | 2024-09-09
رونالدو يحسم مواجهة البرتغال واسكتلندا .. ويقترب من الهدف الالف
23:00 | 2024-09-08
فضيحة في "بومبونيرا".. اتهامات وتهديد الحكام بالسلاح
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
09/09/2024 19:42:43
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
09/09/2024 19:42:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
09/09/2024 19:42:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24