الاتحاد اللبناني للمبارزة يكرم البطل البارالمبي إلياس سمعان بمناسبة اعتزاله

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كرم الاتحاد اللبناني للمبارزة بطل المبارزة البارالمبي الياس سمعان، بمناسبة اعتزاله اللعب الدولي.وشكر الاتحاد اللاعب سمعان على عطاءاته طوال مسيرته الاحترافية.وكان الياس سمعان بدأ مسيرته عام 1996 وخاض خلالها غمار بطولات متعددة في شتى انحاء الارض رافعا العلم اللبناني.وكان افضل تصنيف دولي للياس سمعان (40 سنة) عام 2015 حيث كان ترتيبه الخامس عشر عالميا في سيف المبارزة.وقدم له الاتحاد اللبناني للمبارزة ممثلا بأمينه العام الدكتور عماد نحاس، على هامش الألعاب الاولمبية والبارالمبية- باريس 2024، درعا عربون شكر لكل ما قدّمه للمبارزة اللبنانية.وأكد الياس سمعان وهو مؤلف كتاب "من بيروت الى باريس، الاستقلال الذاتي عند حد السيف"، بأنه "يتطلع الى اكمال العمل والتنسيق مع الاتحاد اللبناني للمبارزة لتطوير المبارزة البارالمبية في لبنان، ونقل خبراته التي اكتسبها طوال مسيرته الى مبارزين بارالمبيين لبنانيين ناشئين"، آملا ان "تساعدهم المبارزة على الصعيد الشخصي كما ساعدته شخصيا". (الوكالة الوطنية للإعلام)