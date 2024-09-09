برشلونة يعلن غياب أحد لاعبيه لمدة عام

أعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن لاعبه مارك بيرنال سيغيب عن المباريات لمدة عام كامل، بعد تعرضه لإصابة خطيرة مؤخرا.



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وأضاف: "أجرى الجراحة الطبيب خوان كارليس مونياو، تحت إشراف الخدمات الطبية للنادي، ومن المتوقع أن تستغرق فترة التعافي 12 شهرا". وقال برشلونة في بيان طبي، نشره عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "خضع مارك بيرنال لعملية جراحية ناجحة، لعلاج إصابته بتمزق الرباط الصليبي الأمامي، والغضروف الخارجي للركبة اليسرى".وأضاف: "أجرى الجراحة الطبيب خوان كارليس مونياو، تحت إشراف الخدمات الطبية للنادي، ومن المتوقع أن تستغرق فترة التعافي 12 شهرا".

وتعرض اللاعب الشاب مارك بيرنال (17 عاما) للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مواجهة النادي الكتالوني ضد فريق رايو فاليكانو (2-1)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري "لا ليغا". (روسيا اليوم)