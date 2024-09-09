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رياضة

محمد صلاح كان على وشك الانتقال إلى الأهلي المصري؟

Lebanon 24
09-09-2024 | 12:49
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كشف مدرب النادي الأهلي المصري السابق حسام البدري، إنه حاول التعاقد مع النجم الدولي محمد صلاح لضمه إلى الفريق حينما كان لاعبًا في فريق المقاولون العرب، لكن أمرًا ما أعاق حدوث الصفقة.
وقال البدري في مقابلة صحفية إن الأهلي فاوض المقاولون عديد المرات للتعاقد مع محمد صلاح في فترته مع ذئاب الجبل؛ لكن مسؤولي المقاولون رفضوا انتقال اللاعب إلى أحد الأندية المصرية، وقالوا إنه سيرحل فقط حال وصل عرض أوروبي.
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لاحقًا، انتقل صلاح إلى فريق بازل السويسري في صيف 2012 مقابل 2.5 مليون يورو، ليبدأ رحلة الاحتراف الأوروبي التي عرفت صعودًا صاروخيًا من سويسرا إلى إيطاليا ثم إلى إنكلترا، قبل أن يستقر مع ليفربول.

وترك صلاح بصمة مميزة مع بازل وقاده إلى لقب الدوري السويسري في موسمين متتاليين، وسجل بقميصه 20 هدفًا من 79 مباراة، لينتقل بعدها إلى تشيلسي عام 2014 في صفقة بلغت قيمتها نحو 15.6 مليون يورو، لكنه لم يُوفّق، لينتقل إلى فيورنتينا بعد عام واحد، وبعد أن أثبت جدارته مع الفيولا، قرر ليفربول التعاقد معه صيف 2017 مقابل 42 مليون يورو. (win win)
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