حكم مصري يمنع ساديو ماني من تسديد ركلة جزاء مع السنغال.. ما السبب؟

أثار الحكم المصري محمد معروف الجدل اليوم الاثنين، بعدما أجبر ساديو ماني مهاجم السنغال على الخروج من الملعب وعدم تسديد ركلة جزاء لمنتخب بلاده أمام بوروندي في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2025 بالمغرب.

ودخل الطاقم الطبي لمنتخب السنغال إلى أرضية الملعب لعلاج ماني الذي عانى من الإصابة بعد تدخل من مدافع بوروندي.

وأقدم ماني على تنفيذ ركلة الجزاء في الدقيقة 69 بعد علاجه، إلا أن الحكم المصري رفض وأجبره على الخروج من الملعب والعودة بعد استئناف اللعب وسط اعتراض من النجم السنغالي، فسدد إسماعيلا سار ركلة الجزاء بدلاً من زميله لاعب النصر السعودي ليحرز هدف الفوز للسنغال في المباراة.

محمد معروف يمنع ماني من تسديد ركلة الجزاء مع السنغال أمام بوروندي



قرر محمد معروف احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب السنغال في المباراة، بعد تدخل لاعب بوروندي على ساديو ماني، وسقط الأخير مصابًا



قبل أن يتدخل الطاقم الطبي لعلاجه.وتلقى ساديو ماني علاجه بملعب المباراة وتوجه لتسديد ركلة… pic.twitter.com/7ZTgsdbf4S — Yallakora (@Yallakoranow) September 9, 2024 Advertisement

ويتصدر منتخب السنغال مجموعته مؤقتاً برصيد أربع نقاط من مباراتين، بينما يحتل منتخب بوروندي المركز الثاني.