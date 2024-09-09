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رياضة

رياض محرز جاهز لمواجهة رونالدو؟

Lebanon 24
09-09-2024 | 23:00
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سيكون النجم الدولي الجزائري رياض محرز، لائقًا لخوض مباراة فريقه الأهلي أمام النصر، في قمة الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين بموسمه الحالي 2024-25، وفق ما أعلنته وسائل إعلام الإثنين.

محرز غادر معسكر منتخب الجزائر قبل أيام بسبب الإصابة حسب بيان رسمي، وتحدثت تقارير أن اللاعب الأعسر البالغ 33 عامًا لن يشارك أمام النصر، غير أن وسائل إعلام سعودية موثوقة أكدت أنه سيكون حاضرًا في المباراة.
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وحسب مصادر صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن رياض محرز سيكون لائقًا لخوض مباراة الأهلي والنصر، ومواجهة نجم الفريق العالمي، كريستيانو رونالدو، في مباراة من العيار الثقيل على المستوى الهجومي، بين الجزائري والبرتغالي.

المصدر أكد أن إصابة محرز عبارة عن كدمة خفيفة في الركبة، ولن تعيق مشاركته أمام النصر، وأنه تحصل على معلومات طبية تفيد بترجيح مشاركة اللاعب الجزائري في المباراة.

يستضيف النصر نظيره الأهلي في أرضية ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، لحساب الجولة الثالثة من دوري روشن، في تمام التاسعة مساءً يوم الجمعة المقبل الموافق 13 أيلول، أمام مدرجات كاملة العدد. (win win)
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