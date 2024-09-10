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رياضة
أثناء عزف النشيد الإسرائيلي.. هذا ما فعله جماهير إيطاليا
Lebanon 24
10-09-2024
|
01:00
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شهدت مباراة إيطاليا، وإسرائيل في دوري الأمم الأوروبية، التي أقيمت على ملعب بوسيك آرينا، إثارة منذ اللحظات الأولى في اللقاء وقبل انطلاقه، بسبب جماهير الآتزوري.
حيث أدار نحو 50 مشجعًا من جماهير إيطاليا، ظهرهم للملعب أثناء عزف النشيد الوطني الإسرائيلي، في المباراة ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.
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وتستضيف دولة المجر، مباريات المنتخب الإسرائيلي، إذ يلعب الأخير مبارياته على ملعب محايد، لأسباب أمنية.
وكان المنتخب الإيطالي، قد افتتح مشواره في البطولة هذا الموسم بفوز عريض على فرنسا، بثلاثة أهداف لهدف، بينما خسرت إسرائيل بالنتيجة ذاتها من بلجيكا، في الجولة الأولى.
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