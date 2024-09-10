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رياضة

لاعب في ليفربول يعلن رغبته في الرحيل.. من هو؟

Lebanon 24
10-09-2024 | 02:30
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كشف أحد لاعبي ليفربول، عن رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق، من أجل الحصول على فرصة للعب بشكل أساسي.

وعقد ليفربول صفقتين فقط خلال الميركاتو الصيفي الماضي، من خلال ضم فيديريكو كييزا من يوفنتوس، والحارس جيورجي مامارداشفيلي، لكنه لن ينضم إلى الفريق إلا في صيف 2025.
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وبناءً على صفقة مامارداشفيلي تحديدًا، فقد طلب الحارس الأيرلندي كويمين كيليهر مغادرة ليفربول، خاصة وأن دوره سيتراجع مع الفريق.

وتولى كيليهر حماية عرين ليفربول في الكثير من لقاءات الموسم الماضي، بسبب إصابة أليسون بيكر، حيث شارك في 26 لقاء.

وبعد عودة أليسون، عاد كيليهر لدكة البدلاء، ولكن ما عقد الموقف، هو إقبال ليفربول على خطوة ضم حارس جديد.

وفي هذا الشأن، قال كيليهر، في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي": "طلبت في السنوات القليلة الماضية أن أكون الحارس الأول وألعب أسبوعًا تلو الآخر".

وأضاف: "قرر النادي الحصول على حارس مرمى آخر.. يبدو أنهم اتخذوا قرارًا بالذهاب في اتجاه مختلف".

وتابع: "يعتقد البعض أن هذا قراري بنسبة 100%، ولكن في بعض الأحيان لا يكون الأمر دائمًا بين يدي".

وختم: "علمت أن ليفربول رفض بعض العروض أيضًا، طموحي واضح، وهو اعتقادي بأنني جيد بدرجة كافية.. أريد أن أخرج وأثبت ذلك".

وتلقى ليفربول عرضًا من نوتنغهام فورست لضم كيليهر، في كانون الثاني الماضي، مقابل 15 مليون جنيه إسترليني، لكنه قوبل بالرفض. (كووورة)
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