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رياضة

المنتخب الفرنسي يراضي جماهيره

Lebanon 24
10-09-2024 | 06:27
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صالحت فرنسا جماهيرها بعد فوزها المقنع على بلجيكا ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية.
 
وانتصرت فرنسا على ضيفتها بلجيكا 2-0 اليوم الإثنين في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ضمن المستوى الأول.
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ونجح منتخب فرنسا في التحرر من الضغوط بعد الخسارة على أرضه أمام إيطاليا 3-1 في الجولة الأولى.

وافتتح مهاجم باريس سان جيرمان كولو مواني التسجيل في الدقيقة التاسعة والعشرين وحافظ المنتخب الفرنسي على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول.

ونجح زميله ديمبيلي في مضاعفة النتيجة في الشوط الثاني (57) تحت أنظار كيليان مبابي الذي جلس على دكة البدلاء قبل اشتراكه في الدقيقة 67 دون أن تشهد النتيجة أي تغيير.

ورفع منتخب فرنسا رصيده إلى ثلاث نقاط وهو ذات رصيد بلجيكا بينما تنفرد إيطاليا بالصدارة برصيد ست نقاط من انتصارين. (بي إن سبورتس)
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