الغرافة يعزّز صفوفه بمهاجم إسباني

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أعلن نادي الغرافة القطري، اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع المهاجم الإسباني، رودريغو مورينو، قادمًا من مواطنه الريان في شكل إعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك في تعزيز قوي للفهود بموسمه الجديد، الذي سيشهد خوضه لاستحقاقات كبيرة محليًا وقاريًا.وكشف الغرافة من خلال حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "أكس" عن تعاقده مع مورينو من خلال فيديو مقتضب، ظهر فيه الهداف بقميص "الفهود" حاملًا القميص رقم 10.ومن المتوقع أن يشكل مورينو، صاحب الـ33 عامًا ومواطنه خوسيلو الذي انضمّ هو الآخر إلى الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، قوة ضاربة في الخط الأمامي، حيث إنّ عامل التواصل السهل بينهما، سيكون دعامة أساسية للنجاح، إضافة إلى رصيدهما الثري من الخبرات.وكان مهاجم الغرافة الجديد أحد العناصر البارزة في صفوف "الرهيب" في الموسم الماضي، حيث سجّل 12 هدفًا ومنح 6 تمريرات حاسمة "أسيست" في 21 مباراة خاضها مع الفريق في جميع المسابقات. (winwin)