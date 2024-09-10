28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
18
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
الغرافة يعزّز صفوفه بمهاجم إسباني
Lebanon 24
10-09-2024
|
07:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن نادي الغرافة القطري، اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع المهاجم الإسباني، رودريغو مورينو، قادمًا من مواطنه الريان في شكل إعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك في تعزيز قوي للفهود بموسمه الجديد، الذي سيشهد خوضه لاستحقاقات كبيرة محليًا وقاريًا.
Advertisement
وكشف الغرافة من خلال حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "أكس" عن تعاقده مع مورينو من خلال فيديو مقتضب، ظهر فيه الهداف بقميص "الفهود" حاملًا القميص رقم 10.
ومن المتوقع أن يشكل مورينو، صاحب الـ33 عامًا ومواطنه خوسيلو الذي انضمّ هو الآخر إلى الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، قوة ضاربة في الخط الأمامي، حيث إنّ عامل التواصل السهل بينهما، سيكون دعامة أساسية للنجاح، إضافة إلى رصيدهما الثري من الخبرات.
وكان مهاجم الغرافة الجديد أحد العناصر البارزة في صفوف "الرهيب" في الموسم الماضي، حيث سجّل 12 هدفًا ومنح 6 تمريرات حاسمة "أسيست" في 21 مباراة خاضها مع الفريق في جميع المسابقات. (winwin)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"كبسة زر" خطيرة في لبنان.. دولاراتٌ سُرقت والمعلومات مثيرة!
Lebanon 24
"كبسة زر" خطيرة في لبنان.. دولاراتٌ سُرقت والمعلومات مثيرة!
13:00 | 2024-09-09
09/09/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مُغادرتها الـ"أم تي في"... هذه وُجهة أمل طالب الجديدة
Lebanon 24
بعد مُغادرتها الـ"أم تي في"... هذه وُجهة أمل طالب الجديدة
05:30 | 2024-09-10
10/09/2024 05:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا تستعد إسرائيل لمهاجمة لبنان.. إقرأوا آخر تقريرٍ من تل أبيب
Lebanon 24
هكذا تستعد إسرائيل لمهاجمة لبنان.. إقرأوا آخر تقريرٍ من تل أبيب
15:00 | 2024-09-09
09/09/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عينٌ إسرائيليّة على قوّة حركة "أمل" العسكرية.. ماذا كُشف عنها؟
Lebanon 24
عينٌ إسرائيليّة على قوّة حركة "أمل" العسكرية.. ماذا كُشف عنها؟
14:00 | 2024-09-09
09/09/2024 02:00:24
Lebanon 24
Lebanon 24
خطفت الأنظار بإطلالتها الراقية وجمالها... شاهد سهام تويني والدة زوج مايا رعيدي ترقص في حفل الزفاف
Lebanon 24
خطفت الأنظار بإطلالتها الراقية وجمالها... شاهد سهام تويني والدة زوج مايا رعيدي ترقص في حفل الزفاف
00:38 | 2024-09-10
10/09/2024 12:38:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
10:32 | 2024-09-10
تصفيات المونديال.. مواجهة مثيرة بين الكويت والعراق
09:53 | 2024-09-10
وسط صراع أوروبي محتدم.. ريال مدريد يريد بيلينغهام الجديد
08:19 | 2024-09-10
يتصارعان عليه.. هذا اللاعب على رادار ريال مدريد ومانشستر يونايتد
06:27 | 2024-09-10
المنتخب الفرنسي يراضي جماهيره
04:55 | 2024-09-10
كيف كانت الحصيلة العربية بالميداليات في الألعاب البارالمبية باريس 2024؟
02:30 | 2024-09-10
لاعب في ليفربول يعلن رغبته في الرحيل.. من هو؟
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
10/09/2024 18:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
10/09/2024 18:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
10/09/2024 18:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24