يتصارعان عليه.. هذا اللاعب على رادار ريال مدريد ومانشستر يونايتد

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يتصارع ريال مدريد ومانشستر يونايتد، على التعاقد مع نجم إشبيلية الصاعد، خوانلو سانشيز، الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز، بين الدفاع والهجوم.وكان سانشيز (21 عامًا) جزءًا من منتخب إسبانيا المُتوج بالميدالية الذهبية، في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "باريس 2024"، وقد سجّل هدف الفوز (2-1) على المغرب، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، ليبخر أحلام "أسود الأطلس" في المنافسة على المركز الأول.في سياق متصل، ووفقًا لما أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن سانشيز يحصل بالفعل على اهتمام بارز من الريال ومانشستر يونايتد، تمهيدًا لإمكانية التوقيع معه خلال المرحلة القادمة.ويعير الريال اهتمامًا خاصًا بسانشيز منذ أشهر، فيما قام مانشستر يونايتد بتحركات جادة لضم اللاعب خلال الأسابيع الماضية، وتحديدًا عندما أرسل النادي كشافين لمراقبة نجم إسبانيا الصاعد، بأولمبياد باريس الصيفي 2024، وكذلك مع ناديه إشبيلية.ويجيد سانشيز اللعب في مراكز الظهير ولاعب الوسط والجناح بالجانب الأيمن، كما بدأ موسمه الجديد مع إشبيلية في مركزَي لاعب الوسط الارتكاز ومتوسط الميدان المهاجم، ما يجعله "لاعبًا متعدد الاستخدامات". (winwin)