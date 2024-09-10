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رياضة

وسط صراع أوروبي محتدم.. ريال مدريد يريد بيلينغهام الجديد

Lebanon 24
10-09-2024 | 09:53
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وجه نادي ريال مدريد أنظاره منذ عام إلى موهبة إنكليزية صاعدة، تحسبا لضمها خلال الموسم الحالي.

ووفقا لشبكة "فوتبول إسبانيا"، فإن ريال مدريد ظل يراقب الإنكليزي كريس ريج، لاعب خط وسط سندرلاند، لمدة 12 شهرا، وذلك ضمن استراتيجية الميرنغي في السنوات الأخيرة التي تركز على التعاقد مع اللاعبين الواعدين.
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وأشارت إلى أن ريج البالغ 17 عاما يرتبط بعقد مع سندرلاند حتى 2027، كما أن ناديه رفض محاولات نيوكاسل يونايتد للحصول على خدماته في الصيف.

وأوضحت أن السباق مشتعل حاليا بين ريال مدريد وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند على صفقة ريج.

ويعتقد مسؤولو بوروسيا دورتموند أن تميزهم في تطوير وبيع المواهب الشابة قد يمنحهم ميزة في سباق التعاقد مع ريج خلال الموسم الحالي. (كووورة)

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