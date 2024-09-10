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رياضة

تصفيات المونديال.. مواجهة مثيرة بين الكويت والعراق

Lebanon 24
10-09-2024 | 10:32
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يحل المنتخب العراقي ضيفا ثقيلا على نظيره الكويتي مساء اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الياباني هيرويوكي كيمورا صفارة بداية مباراة الكويت والعراق في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، الـ(21:00) بالتوقيت المحلي، على ملعب "استاد جابر الأحمد الدولي".
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ويطمح "الأزرق" الكويتي إلى تحقيق الفوز على ضيفه العراقي، بعد المباراة الكبيرة التي قدمها خارج ملعبه أمام الأردن، وخرج بتعادل ثمين بنتيجة (1-1)، ضمن المجموعة الثانية.

بينما يسعى منتخب "أسود الرافدين" لتحقيق انتصار الثاني على التوالي، بعد الأول على ضيفه العماني بهدف وحيد. (روسيا اليوم)
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