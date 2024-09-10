Advertisement

رياضة

السعودية تتفوق على الصين 2-1 بفضل تألق حسن كادش في تصفيات كأس العالم

Lebanon 24
10-09-2024 | 12:32
A-
A+




Doc-P-1245170-638615937707214020.jpg
Doc-P-1245170-638615937707214020.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قاد المدافع حسن كادش منتخب السعودية إلى فوز حاسم على مضيفه الصين 2-1، في مباراة أقيمت يوم الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 لكرة القدم.
Advertisement

افتتحت الصين التسجيل مبكراً عندما سجل علي لاجامي هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 14.
 
وتلقى المنتخب السعودي ضربة إضافية بعد طرد محمد كنو في الدقيقة 19، مما ترك الفريق بعشرة لاعبين.

رغم النقص العددي، تمكن كادش من إدراك التعادل للمنتخب السعودي برأسية رائعة في الدقيقة 39، مستفيداً من ركنية.
 
وبقيت المباراة متقاربة حتى اللحظات الأخيرة، حيث ظن الصينيون أنهم استعادوا التقدم بهدف أحرزه وانغ شانغي وان، إلا أن حكم الفيديو المساعد (VAR) ألغى الهدف بسبب التسلل في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 63، أضاع سالم الدوسري فرصة ذهبية للتسجيل عندما ارتطمت تسديدته بالعارضة.
 
ولكن في اللحظات الأخيرة من المباراة، خطف كادش هدف الفوز الثاني برأسية أخرى من ركنية في الدقيقة 90، ليمنح المنتخب السعودي ثلاث نقاط ثمينة.

رفعت هذه النتيجة رصيد السعودية إلى أربع نقاط، بعد تعادلها مع إندونيسيا 1-1 في الجولة الأولى.
 
وبالرغم من الفوز، يتعين على السعودية الاستعداد لمواجهات صعبة قادمة ضد اليابان وأستراليا والبحرين، التي حققت فوزاً على أستراليا في الجولة الأولى.

في مباراة أخرى، فشلت أستراليا في تحقيق فوزها الأول وتعادلت سلباً مع مضيفتها إندونيسيا، لتجمع نقطة واحدة، بينما حصلت إندونيسيا على نقطتين. (سكاي نيوز) 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:05 | 2024-09-10
15:30 | 2024-09-10
13:43 | 2024-09-10
12:36 | 2024-09-10
10:32 | 2024-09-10
09:53 | 2024-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24