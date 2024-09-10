السعودية تتفوق على الصين 2-1 بفضل تألق حسن كادش في تصفيات كأس العالم

قاد المدافع حسن كادش منتخب السعودية إلى فوز حاسم على مضيفه الصين 2-1، في مباراة أقيمت يوم الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 لكرة القدم.

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افتتحت الصين التسجيل مبكراً عندما سجل علي لاجامي هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 14. افتتحت الصين التسجيل مبكراً عندما سجل علي لاجامي هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 14.

وتلقى المنتخب السعودي ضربة إضافية بعد طرد محمد كنو في الدقيقة 19، مما ترك الفريق بعشرة لاعبين.



رغم النقص العددي، تمكن كادش من إدراك التعادل للمنتخب السعودي برأسية رائعة في الدقيقة 39، مستفيداً من ركنية.

وبقيت المباراة متقاربة حتى اللحظات الأخيرة، حيث ظن الصينيون أنهم استعادوا التقدم بهدف أحرزه وانغ شانغي وان، إلا أن حكم الفيديو المساعد (VAR) ألغى الهدف بسبب التسلل في الدقيقة 54.



وفي الدقيقة 63، أضاع سالم الدوسري فرصة ذهبية للتسجيل عندما ارتطمت تسديدته بالعارضة.

ولكن في اللحظات الأخيرة من المباراة، خطف كادش هدف الفوز الثاني برأسية أخرى من ركنية في الدقيقة 90، ليمنح المنتخب السعودي ثلاث نقاط ثمينة.



رفعت هذه النتيجة رصيد السعودية إلى أربع نقاط، بعد تعادلها مع إندونيسيا 1-1 في الجولة الأولى.

وبالرغم من الفوز، يتعين على السعودية الاستعداد لمواجهات صعبة قادمة ضد اليابان وأستراليا والبحرين، التي حققت فوزاً على أستراليا في الجولة الأولى.



في مباراة أخرى، فشلت أستراليا في تحقيق فوزها الأول وتعادلت سلباً مع مضيفتها إندونيسيا، لتجمع نقطة واحدة، بينما حصلت إندونيسيا على نقطتين. (سكاي نيوز)