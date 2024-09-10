صلاح وقضية الراتب.. هل يُشكل عقده عبئاً على ليفربول؟

يعتقد " تروي ديني"، قائد واتفورد الإنجليزي السابق والمحلل التلفزيوني الحالي، أن الراتب الضخم للنجم المصري محمد صلاح يمثل "ثقباً" في سفينة ليفربول، مما يهدد النادي بـ"الغرق".

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جاء هذا التصريح عقب تعليق صلاح، الذي قاد ليفربول إلى فوز مثير على مانشستر يونايتد في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز، حول احتمالية انتهاء مسيرته مع الفريق بنهاية الموسم الحالي، نظراً لعدم فتح النادي مفاوضات تجديد عقده الذي ينتهي في نهاية الموسم.



وكان صلاح قد جدد عقده مع ليفربول في صيف 2022، ليصبح الأعلى أجراً في تاريخ النادي، بمعدل 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

وقد أبدت وسائل الإعلام اهتماماً بتمديد عقد صلاح نظراً لإنجازاته الكبيرة مع الفريق، بما في ذلك كونه خامس هداف في تاريخ النادي.



وفي تعليقه على هذه المسألة، قال تروي ديني لإذاعة "توك سبورت": "راتب صلاح يشكل ثقباً في سفينة ليفربول، ويهزها قليلاً.

هذا الوضع جعل النادي يواجه صعوبات في التعامل مع المفاوضات مع لاعبيه الآخرين، الذين باتوا يتساءلون عن مصير الأموال عند كل عملية تفاوض."



وأضاف ديني أن الزيادة في راتب صلاح قد تؤدي إلى تأثر مفاوضات تمديد عقود لاعبين آخرين مثل ترنت ألكسندر-أرنولد، الذي يُعتبر هدفاً لريال مدريد، ويبدو أنه يقترب من الدخول في الفترة الحرة.

وأكد ديني: "إذا كنت مسؤولاً، فسأجدد عقد صلاح أولاً، ثم فان دايك وأخيراً ترنت ألكسندر-أرنولد، لأن صلاح هو اللاعب الذي يساهم بشكل كبير في أهداف وتمريرات حاسمة لا يمكن لأي لاعب آخر أن يقدمها بنفس الكفاءة." (العربية)