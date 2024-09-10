Advertisement

رياضة

اللاعب الأكثر ثراءً في كرة القدم.. ثروته تتجاوز 20 مليار دولار

Lebanon 24
10-09-2024 | 15:30
A-
A+





Doc-P-1245175-638615945915227397.jpg
Doc-P-1245175-638615945915227397.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في عالم كرة القدم، تُرتبط أسماء مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بالثروة والشهرة الهائلة، حيث كسب الثنائي الملايين خلال مسيرتيهما المذهلتين.
 
ولكن، هناك لاعب واحد يتفوق على هؤلاء النجوم من حيث الثروة، وهو فائق بلقية، الذي يمتلك صافي ثروة مذهلة تبلغ 20 مليار دولار.
Advertisement

فائق بلقية، الذي يُعتبر أغنى لاعب كرة قدم في العالم، ليس معروفاً فقط بثروته الهائلة، بل أيضاً بعائلته الملكية في بروناي.
 
يلعب بلقية حالياً لنادي راتشابوري التايلاندي، وكان قائد منتخب بروناي. وقد ارتدى قميص عدة أندية إنجليزية مثل ساوثهامبتون وتشيلسي وليستر سيتي خلال مسيرته.

وُلد فائق بلقية في لوس أنجلوس، لكنه اختار تمثيل بلاده بروناي.
 
في مقابلة سابقة، تحدث بلقية عن شغفه بكرة القدم منذ الصغر، قائلاً: "لقد كنت ألعب كرة القدم منذ سن مبكرة، كنت أستمتع دائمًا بالتواجد في الملعب."

فائق هو ابن جفري بلقية، أمير بروناي، وابن شقيق حسن بلقية، سلطان بروناي.
 
تشتهر عائلته بثروتها الضخمة، حيث يمتلك والده مجموعة مذهلة من أكثر من 2300 سيارة فاخرة، بما في ذلك رولز رويس وفيراري وبنتلي، بالإضافة إلى يخت فاخر مزود بتجهيزات من الذهب عيار 24 قيراطاً، وتسع طائرات، بما في ذلك طائرة "إيرباص."

بدأ فائق بلقية مسيرته الكروية في نادي نيوبري الإنجليزي، ثم انتقل إلى أكاديمية ساوثهامبتون في سن الحادية عشرة.
 
أظهر إمكاناته في الأكاديمية مما جذب انتباه أندية الدوري الإنجليزي، وتمرّن مع ريدينغ وأجرى تجربة مع أرسنال قبل أن ينضم إلى شباب تشيلسي.

في أواخر عام 2015، وقع بلقية عقداً لمدة ثلاث سنوات مع ليستر سيتي، ولكنه لم يشارك في أي مباراة مع الفريق الأول.
 
ثم انتقل إلى ماريتيمو البرتغالي ولكن لم يتمكن من اللعب بشكل منتظم، ليواصل مسيرته في الدوري التايلاندي.

في حديثه عن مسيرته، قال فائق البالغ من العمر 26 عاماً: "لم يخطر ببالي أبداً أنني سأنتقل إلى آسيا. جلست مع وكيل أعمالي ومستشاري وأفراد عائلتي، وقلت لهم: لا يمكنني المخاطرة بالانتقال إلى ناد آخر لأسباب غير مرتبطة بكرة القدم وإهدار عام أو عامين آخرين."

وبحسب التقارير، فإن صافي ثروة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يقدر بحوالي 600 مليون دولار، بينما تصل ثروة الأسطورة ليونيل ميسي إلى حوالي 650 مليون دولار. (العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:05 | 2024-09-10
13:43 | 2024-09-10
12:36 | 2024-09-10
12:32 | 2024-09-10
10:32 | 2024-09-10
09:53 | 2024-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24