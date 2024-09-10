اللاعب الأكثر ثراءً في كرة القدم.. ثروته تتجاوز 20 مليار دولار

في عالم كرة القدم، تُرتبط أسماء مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بالثروة والشهرة الهائلة، حيث كسب الثنائي الملايين خلال مسيرتيهما المذهلتين.



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فائق بلقية، الذي يُعتبر أغنى لاعب كرة قدم في العالم، ليس معروفاً فقط بثروته الهائلة، بل أيضاً بعائلته الملكية في بروناي. ولكن، هناك لاعب واحد يتفوق على هؤلاء النجوم من حيث الثروة، وهو فائق بلقية، الذي يمتلك صافي ثروة مذهلة تبلغ 20 مليار دولار.فائق بلقية، الذي يُعتبر أغنى لاعب كرة قدم في العالم، ليس معروفاً فقط بثروته الهائلة، بل أيضاً بعائلته الملكية في بروناي.

يلعب بلقية حالياً لنادي راتشابوري التايلاندي، وكان قائد منتخب بروناي. وقد ارتدى قميص عدة أندية إنجليزية مثل ساوثهامبتون وتشيلسي وليستر سيتي خلال مسيرته.



وُلد فائق بلقية في لوس أنجلوس، لكنه اختار تمثيل بلاده بروناي.

في مقابلة سابقة، تحدث بلقية عن شغفه بكرة القدم منذ الصغر، قائلاً: "لقد كنت ألعب كرة القدم منذ سن مبكرة، كنت أستمتع دائمًا بالتواجد في الملعب."



فائق هو ابن جفري بلقية، أمير بروناي، وابن شقيق حسن بلقية، سلطان بروناي.

تشتهر عائلته بثروتها الضخمة، حيث يمتلك والده مجموعة مذهلة من أكثر من 2300 سيارة فاخرة، بما في ذلك رولز رويس وفيراري وبنتلي، بالإضافة إلى يخت فاخر مزود بتجهيزات من الذهب عيار 24 قيراطاً، وتسع طائرات، بما في ذلك طائرة "إيرباص."



بدأ فائق بلقية مسيرته الكروية في نادي نيوبري الإنجليزي، ثم انتقل إلى أكاديمية ساوثهامبتون في سن الحادية عشرة.

أظهر إمكاناته في الأكاديمية مما جذب انتباه أندية الدوري الإنجليزي، وتمرّن مع ريدينغ وأجرى تجربة مع أرسنال قبل أن ينضم إلى شباب تشيلسي.



في أواخر عام 2015، وقع بلقية عقداً لمدة ثلاث سنوات مع ليستر سيتي، ولكنه لم يشارك في أي مباراة مع الفريق الأول.

ثم انتقل إلى ماريتيمو البرتغالي ولكن لم يتمكن من اللعب بشكل منتظم، ليواصل مسيرته في الدوري التايلاندي.



في حديثه عن مسيرته، قال فائق البالغ من العمر 26 عاماً: "لم يخطر ببالي أبداً أنني سأنتقل إلى آسيا. جلست مع وكيل أعمالي ومستشاري وأفراد عائلتي، وقلت لهم: لا يمكنني المخاطرة بالانتقال إلى ناد آخر لأسباب غير مرتبطة بكرة القدم وإهدار عام أو عامين آخرين."



وبحسب التقارير، فإن صافي ثروة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يقدر بحوالي 600 مليون دولار، بينما تصل ثروة الأسطورة ليونيل ميسي إلى حوالي 650 مليون دولار. (العربية)