عمان تتلقى هزيمتها الثانية في التصفيات الآسيوية على يد كوريا الجنوبية

تلقى المنتخب العماني هزيمة ثانية على التوالي في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعد خسارته أمام ضيفه الكوري الجنوبي بنتيجة 1-3 في المباراة التي أُقيمت مساء الثلاثاء في مسقط.

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بدأت المباراة بصعوبة للمنتخب العماني، حيث تمكن هوانغ هي-شان من تسجيل الهدف الأول لكوريا الجنوبية في الدقيقة العاشرة. بدأت المباراة بصعوبة للمنتخب العماني، حيث تمكن هوانغ هي-شان من تسجيل الهدف الأول لكوريا الجنوبية في الدقيقة العاشرة.

ورغم محاولات عمان للعودة إلى اللقاء، تمكن سون هيونغ-مين من مضاعفة النتيجة للضيوف في الدقيقة 82.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، أضاف جو مين-كيو الهدف الثالث في الدقيقة 90+11، بينما سجل أحمد الخميسي هدف الشرف لعمان في الدقيقة 45+1.



وفي مباراة أخرى ضمن نفس الجولة، حقق المنتخب الأردني فوزاً مهماً على نظيره الفلسطيني، وذلك بفضل انتصاره 3-1 في المباراة التي أُقيمت في ماليزيا، والتي كانت تعتبر أرض المنتخب الفلسطيني.