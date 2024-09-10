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رياضة

عمان تتلقى هزيمتها الثانية في التصفيات الآسيوية على يد كوريا الجنوبية

Lebanon 24
10-09-2024 | 13:43
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تلقى المنتخب العماني هزيمة ثانية على التوالي في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعد خسارته أمام ضيفه الكوري الجنوبي بنتيجة 1-3 في المباراة التي أُقيمت مساء الثلاثاء في مسقط.
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بدأت المباراة بصعوبة للمنتخب العماني، حيث تمكن هوانغ هي-شان من تسجيل الهدف الأول لكوريا الجنوبية في الدقيقة العاشرة.
 
ورغم محاولات عمان للعودة إلى اللقاء، تمكن سون هيونغ-مين من مضاعفة النتيجة للضيوف في الدقيقة 82.
 
ومع اقتراب المباراة من نهايتها، أضاف جو مين-كيو الهدف الثالث في الدقيقة 90+11، بينما سجل أحمد الخميسي هدف الشرف لعمان في الدقيقة 45+1.

وفي مباراة أخرى ضمن نفس الجولة، حقق المنتخب الأردني فوزاً مهماً على نظيره الفلسطيني، وذلك بفضل انتصاره 3-1 في المباراة التي أُقيمت في ماليزيا، والتي كانت تعتبر أرض المنتخب الفلسطيني.
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