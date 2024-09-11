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رياضة

إيمان خليف.. الملاكمة الجزائرية "بطلة من نوع آخر"

Lebanon 24
11-09-2024 | 00:41
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قال مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" في الجزائر، إنه عين الملاكمة إيمان خليف، بطلة لحقوق الطفل.

وكشفت "يونيسيف" في بيان لها أنها نظمت حفلا رسميا الاثنين، للإشادة بالمشوار المثالي والملهم للبطلة الأولمبية إيمان خليف المتوجة بالميدالية الذهبية لوزن أقل من 66 كغ  في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وتسجيل انخراطها الدائم في فتح أجندة حقوق الطفل، وذلك منذ تعيينها كسفيرة وطنية لليونيسيف في 2023".
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وقالت ممثلة مكتب منظمة "يونيسيف" في الجزائر، كتارينا جوهانسون، وهي تخاطب خليف: "نحن فخورون جدا بتواجدك معنا والاحتفال مع الزملاء والعائلات ببطلتنا الأولمبية وسفيرة اليونيسيف، من أعماق القلب وباسم فريق منظمتنا، أهنئك بالتتويج المحقق، ونكن لك كل التقدير والاحترام لموهبة الملاكمة التي تتمتعين بها وكفاحك وقوتك الذهنية ولطافتك".

وأضافت: "أنت قدوة ليس فقط للأطفال والشباب، لكن أيضا للكبار في الجزائر والعالم بأسره، أثبتت أن الحلم يمكن أن يتحقق، نحتفل معك بالتتويج الأولمبي، فأنت لست فقط بطلة في الملاكمة، بل أيضا بطلة حقوق الطفل".

وصرح أليخاندرو الفاراز المنسق المقيم لليونيسيف في الجزائر: " نحن فخورون بك لأنك ترسخين فعلا قيمنا، نريد أن نقول لك كذلك، أننا متضامنون معك كثيرا بسبب ما عشته، لقد كافحت فوق الحلبة وخارجها، وأنت مثال لنا جميعا وبطلة رائعة."

من جهتها، شكرت إيمان خليف أسرة اليونيسيف على الحفل المنظم على شرفها، قائلة :"أهدي ذهبيتي الأولمبية إلى كل الأطفال، أنا واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقي، وهذا فخر لي وأنا عازمة على مواصلة عملي مع المنظمة وأن أكون قدوة للأطفال والشباب".
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