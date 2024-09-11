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اعترف كريستيانو رونالدو بأنه مهووس بكرة القدم، وجاء ذلك عبر قناة النجم البرتغالي على يوتيوب.وقال في أحد المقاطع المصورة: "الليلة الماضية تناولت العشاء مع عائلتي وكذلك والدتي وتحدثنا عن بعض المواقف التي حدثت في اليورو".وتابع: "أنا مهووس بكرة القدم، أنا مدمن على تسجيل الأهداف واللعب بمستوى جيد حتى في عمري لأنني أستمتع بذلك".في 5 سبتمبر الجاري، أصبح رونالدو أول لاعب كرة قدم في التاريخ يسجل 900 هدف في مسيرته، وحدث هذا خلال مباراة دوري الأمم التي لعبت فيها البرتغال ضد كرواتيا.