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رياضة

كريستيانو رونالدو يعترف بـ"هوسه".. ما هو؟

Lebanon 24
11-09-2024 | 03:19
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اعترف كريستيانو رونالدو بأنه مهووس بكرة القدم، وجاء ذلك عبر قناة النجم البرتغالي على يوتيوب.

وقال في أحد المقاطع المصورة: "الليلة الماضية تناولت العشاء مع عائلتي وكذلك والدتي وتحدثنا عن بعض المواقف التي حدثت في اليورو".
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وتابع: "أنا مهووس بكرة القدم، أنا مدمن على تسجيل الأهداف واللعب بمستوى جيد حتى في عمري لأنني أستمتع بذلك".

في 5 سبتمبر الجاري، أصبح رونالدو أول لاعب كرة قدم في التاريخ يسجل 900 هدف في مسيرته، وحدث هذا خلال مباراة دوري الأمم التي لعبت فيها البرتغال ضد كرواتيا.
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